مشاهير لم يتقنوا القيادة ولم يحصلوا على رخصة

ومن أكثر المشاهير الذين لم يكن لديهم رخصة هو إدشيران مغني وكاتب بريطاني دخل قلوب الكثير من الأشخاص حول العالم وحصد الكثير من الجوئز المستحقة .







من أكثر المشاهير أيضا ألبرت نشتاين والذي يعتبر أحد أذكى الأشخاص على كوكب الأرض وصاحب النظرية النسبية العامة والخاصة لم يكن يستطيع القيادة.

سنجد أيضا إيما روبرتس الممثلة الأمريكية الشهيرة فشلت في اختبار القيادة، وعادت لتكرر المحاولة مرة أخرى، وخاضت الامتحان للحصول على تصريح القيادة مرة أخرى، ولكن لم تنجح.



سنجد أيضا إيما روبرتس الممثلة الأمريكية الشهيرة فشلت في اختبار القيادة، وعادت لتكرر المحاولة مرة أخرى، وخاضت الامتحان للحصول على تصريح القيادة مرة أخرى، ولكن لم تنجح.

نتحدث دائما عن المشاهير واسطول سيارات كل شخص منهم وهي تعتبر واحدة من مظاهر الرفاهية والثروة الكبيرة، ولكن هناك الكثير من المشاهير يتبع قوانين المرور والبعض الأخر يخرج عن النص ويواجه عقاب القانون والمجتمع كما ان هناك الكثير من المشاهير لايفضلون القيادة بأنفسهم ولايمتلكون رخصة قيادة حتى موتهم والسبب غير معروف.وقد صرح شيران صرح في وقت سابق أنه على الرغم ماوصل إليه من شهرة عالمية إلا أنه لم يتمكن من تعلم القيادة كما يطمح حتى الآن.