AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:29 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب
أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم  الجمعة  الموافق 19-٦-٢٠٢٠، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:
- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو مسافر بالقطار.. أربع خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

لو مسافر بالقطار.. أربع خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار.. أربع خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم

لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

ترشيحاتنا

بعد الإطاحة بـ محمد مرسي.. وثائق سرية تكشف كيف خطط أردوغان لتحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر.. استغل الأحداث لاستعادة حلم الخلافة.. ومنظمة المؤتمر الإسلامي توجه له صفعة كبرى

موجز السوشيال ميديا: الصحة العالمية تحسم جدل ارتداء الكمامة القماشية.. ريم مصطفى تنشر أول بوستر لمسلسلها مع أحمد العوضى.. مي عمر توجه رسالة لزوجها

شروخ في بنيان سد النهضة.. اغتيال لمنع كشف فساد الحكومة.. إنشاءات سيئة الجودة..علامات استفهام بالمشروع

وزير الخارجية الليبي: كل الخيارات مفتوحة للرد على التدخل التركي

بملابس كاجوال.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

أول تعليق من حلا شيحة بعد ظهورها مع وائل الإبراشي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة 25 عاما .. سعودية دخلت لإجراء عملية تجميلية فانتزعوا عينها

أحذية وساعات قديمة.. شاهد صور لـ كوخ منذ عام 1811

كورونا يفتك بطفل حديث الولادة.. عمره 13 يوما فقط