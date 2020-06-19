تعرف على مواعيد السكة الحديد اليوم الجمعة 19 - 6 - 2020

لو مسافر بالقطار، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة الموافق 19-6-2020.

توفر هيئة السكة قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلي والبحرى من وإلى القاهرة.

وأعلنت وزارة النقل ، عن قيام هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري .





وجاء ذلك بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الرابعة صباحًا وذلك بدءًا من 14 يونيو الماضى

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