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أخبار البلد

تعرف على مواعيد السكة الحديد اليوم الجمعة 19 - 6 - 2020

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:28 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب
لو مسافر بالقطار، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة الموافق 19-6-2020.

توفر هيئة السكة قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلي والبحرى من وإلى القاهرة. 

وأعلنت وزارة النقل، عن قيام هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري .

وجاء ذلك بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الرابعة صباحًا وذلك بدءًا من  14 يونيو الماضى 


وأضافت الهيئة في بيان، أنه سيتم تشغيل ٦ قطارات إضافية وهي قطاري ٤٩٢/٤٨٧ طنطا شربين والعكس وقطاري ٣٢١/٣٢٠ شبين القناطر القاهرة والعكس وقطاري ٦٩/٣٨ المنصورة/دمياط والعكس وتعديل مواعيد ٣٦ قطار  وامتداد ٤ قطارات علي الوجهين القبلي والبحري على ان يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كل خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب ليصل اجمالي القطارات الشغالة يوميا بخطوط الهيئة الى ٦٩٨ قطار.


وفي الصور المرفقة نوضح مواعيد القطارات غدًا
تعرف على مواعيد السكة الحديد اليوم الجمعة 19 - 6 - 2020
تعرف على مواعيد السكة الحديد اليوم الجمعة 19 - 6 - 2020
تعرف على مواعيد السكة الحديد اليوم الجمعة 19 - 6 - 2020
تعرف على مواعيد السكة الحديد اليوم الجمعة 19 - 6 - 2020
تعرف على مواعيد السكة الحديد اليوم الجمعة 19 - 6 - 2020
تعرف على مواعيد السكة الحديد اليوم الجمعة 19 - 6 - 2020
تعرف على مواعيد السكة الحديد اليوم الجمعة 19 - 6 - 2020
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