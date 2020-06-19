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رياضة

أحمد شوبير ينعى الكابتن علي السعيد.. شاهد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:15 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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مصطفى كرم

نعى الكابتن أحمد شوبير وفاة الكابتن علي السعيد نجم النادي المصرى ومدربه السابق والذى وافته المنية بأحد مستشفيات بورسعيد أمس الخميس بعد صراع طويل مع المرض.

وغرد أحمد شوبير قائلا "‏أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن علي السعيد، نجم النادي المصري السابق ومدير قطاع الناشئين .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتوفي أمس الخميس على السعيد نجم المصرى البورسعيدى السابق بعد صراع مع المرض.

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ونعت الصفحة الرسمية للمصرى البورسعيدى عبر تويتر الراحل قائلة، "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى:" مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية ينعى الكابتن على السعيد نجم وقائد النادي المصري في عصره الذهبي وأحد رموز القلعة الخضراء على مدار تاريخها لاعبًا ومدربًا ومديرًا لقطاع الناشئين، والذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض".

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