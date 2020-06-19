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رياضة

فرج عامر يوافق على بيع حسام حسن بشرط وموقف سموحة من ضم صالح جمعة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:01 ص
فرج عامر
فرج عامر
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ياسمين تيسير
كشف فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة عن موقفه النهائي بشان رحيل حسام حسن نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل رغبه عدد من الاندية في ضمه.

وأكد فرج عامر في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أنه موافق على بيع اللاعب لاب فريق اخر سواء داخل مصر او خارجها بشرط ان يكون العقد مناسب للاعب وللنادي.

واضاف فرج عامر أن العرض يجب أن يتناسب مع موهبه وقدارت حسام حسن مشددا انه للاعب مميز للغاية وملتزم.


اما عن امكانية تعاقد النادي مع صالح جمعه نجم فريق الاهلي فأكد أن سموحة لا يرغب في ضم اللاعب في الوقت الحالي على الرغم من كونه للاعب مميز ويمتلك امكانيات رائعة.

وأضاف أن سموحة يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في مركز صالح جمعة مثل اسلام جمال وناصر ماهر مشددا ان القرار الاخير في يد حماد صدقي المدير الفني للفريق.
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