الصين ستواصل جذب الاستثمارات العالمية رغم التوترات التجارية

قال المدير التنفيذي لصندوق BlackRock لاري فينك إن الصين لا تزال واحدة من أفضل وجهات النمو بالنسبة للشركات، على الرغم من عدم اليقين الناتج عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتفشي فيروس "كورونا".

وصرح "فينك" في مؤتمر عبر الفيديو في شنغهاي قائلًا: نحن هنا للعمل مع الصين، نرى بالتأكيد أن الصين واحدة من أكبر الفرص بالنسبة لـ BlackRock.





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وأضاف "فينك" أنه على الرغم من التوترات التجارية الحالية، فإن الصين ستواصل جذب الاستثمارات العالمية.

وكجزء من توسع أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم في الصين، فإنها توظف 14 شخصًا في شنغهاي، إذ يعمل لديها 35 شخصًا فقط في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مقارنة مع 500 في كل من سنغافورة وهونج كونج.