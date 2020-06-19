موجز السوشيال ميديا.. هنيدي يسخر من سرقة حسابات تويتر.. متابع يشيد بـ مروان محسن.. أحسن مهاجم في مصر

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أول تعليق من حلا شيحة بعد ظهورها مع وائل الإبراشي.. شاهد

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها عبر انستجرام بصورة جديدة لها من كواليس لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي على الفضائية الأولي

بحبك كل يوم.. محمد ناجي جدو يحتفل بعيد زواجه الـ7 ويوجه رسالة لـ زوجته

احتفل محمد ناجي جدو لاعب فريق الجونه بعيد زواجه السابع عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

في أحدث ظهور له متابع يشيد بـ مروان محسن.. أحسن مهاجم في مصر

شارك مروان محسن مهاجم النادي الاهلي جمهورة بصورة جديده له عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

على طريقة يا انا يا خالتي.. محمد هنيدي يسخر من سرقة حسابات تويتر.. والله ما كذب

سخر الفنان محمد هنيدي من رسالة منسوبة لشركة تويتر يتم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لسرقة الحسابات بزعم عمل صيانه للايميل بعد إعطائه الباسورد والإيميل