أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تحديث لـ واتساب يجلب ميزات جديدة.. حملة تجسس كبيرة تستهدف مستخدمي المتصفح الأكثر استخداما

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
اكتشف باحثون في شركة الأمن Awake Security، أن برامج التجسس المكتشفة حديثا هاجمت المستخدمين من خلال 32 مليون عملية تنزيل لإضافات لمتصفح الويب الشهير التابع لشركة جوجل كروم Chrome.
يواصل تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp ، جلب المزيد من الميزات الجديدة من أجل رضاء مستخدميه، حيث يخطط عملاق التراسل المملوك لفيسبوك إضافة درجات لونية جديدة لميزة الوضع الداكن dark mode في التحديث القادم.
أعلنت خدمة مؤتمرات الفيديو الشهيرة Zoom اليوم عن عزمها لتوفير تقنية التشفير طرف إلى طرف لجميع مستخدميها دون استثناء، وذلك بعد أن أطلقت مؤخرا دعما للتقنية لعملائها الذين يتمتعون بالخدمة مقابل الاشتراك.
تأثرت العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية الكبرى، بسبب الإغلاق المفروض على بعض المصانع حول العالم أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد، وكانت من أبرزها شركة سامسونج، والتى بدأت مرة أخرى في استئناف عمليات انتاجها مع بدء تخفيف القيود والإجراءات التى اتخذت لمواجهة الفيروس التاجي، بعد أن اضطرت سامسونج إلى تأجيل الإعلان عن هواتفها الجديدة التى كان من المقرر صدورها منذ عدة أشهر.
أعلنت شركة نوبيا Nubia، في أوائل شهر أبريل المنصرم عن هاتفها الأسطورى Red Magic 5G، والذي يقدم أداء قويا مع معالج Snapdragon 765G، وبسعر معقول، والآن تعلن الشركة عن إطلاق إصدار جديد من الهاتف يسمى nubia Red Magic 5G lite، في إسبانيا والذي يمكن شراؤه من خلال شركة فودافون.
كشفت أحدث التسريبات أن سامسونج Samsung ، تعتزم إطلاق إصدارا جديدا من هاتف Galaxy Z Flip، يعمل بتقنية اتصال الجيل الخامس، إلى جانب هاتفي Note20 و Fold2، في حدث يعقد عبر الإنترنت في 5 أغسطس القادم.
أعلنت شركة AMD الأمريكية عملاق صناعة معالجات أجهزة الكمبيوتر والمنافس الأول لشركة "إنتل" عن ثلاث إصدارات جديدة في سلسلة Ryzen 3000 من وحدات المعالجة المركزية لأجهزة الكمبيوتر، و التي ستتوفر للبيع فى الشهر المقبل.