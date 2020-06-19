بسبب الإغلاق.. صندوق النقد: انكماش الاقتصاد الأمريكي قد يفوق المتوقع بالربع الثانى

وقال جيري رايس خلال إيجاز دوري عبر الإنترنت إن التفاصيل ستصدر عندما يعلن صندوق النقد توقعاته المحدثة للاقتصاد العالمي في 24 يونيو

وأضاف أنه في ضوء استمرار الإغلاقات، فإن وتيرة تعافي أكبر اقتصاد في العالم قد تكون أبطأ، لكنه لم يذكر توقعا محددا.

وأضاف أن الاقتصاد الصيني يكسب زخما، إذ تظهر البيانات تعافيا أقوى من المتوقع في الاستثمار والخدمات على مدى مايو أيار. لكنه أضاف أن المخاطر تظل قائمة.

كانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد ومسؤولون كبار آخرون في المؤسسة قالوا إن من المرجح أن يخفض الصندوق توقعاته المتشائمة بالفعل لانكماش نسبته ثلاثة بالمئة في الناتج العالمي للعام 2020.

كان تصور المسار الأفضل الذي أصدره الصندوق في ابريل نيسان يتضمن انكماش الاقتصاد الأمريكي 5.9 بالمئة في 2020 ثم نموه 4.7 بالمئة في 2021.

وتوقع الصندوق آنذاك أن ينمو الاقتصاد الصيني 1.2 بالمئة في 2020 و9.2 بالمئة في 2021.

وقال رايس إن صندوق النقد يواصل تقديم التمويل للأعضاء عبر تسهيلات التمويل الطارئ وغيرها، موضحا أن 250 مليار دولار صُرفت حتى الآن من أصل طاقة إقراض تبلغ التريليون دولار.

وقال إنه بحلول يوم الجمعة سيكون 70 بلدا قد تلقى نحو 25 مليار دولار تمويلا عاجلا معظمه دون الشروط المعتادة للصندوق.

ومن ذلك الإجمالي، ذهب نحو عشرة مليارات دولار إلى 28 بلدا في إفريقيا جنوبي الصحراء، وهو ما قال رايس إنه ينطوي على زيادة كبيرة عن متوسط الإقراض السنوي من الصندوق في المنطقة البالغ مليار دولار.