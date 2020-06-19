بسبب كورونا.. إلغاء الخطط لمئات الفنادق الإفريقية الجديدة

رجحت مجموعة الأبحاث (هوسبيتاليتي) أن تعاني صناعة الفنادق في جميع أنحاء أفريقيا من تباطؤ يصل إلى 40% ، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





ويعد هذا تغييرا كاملا مقارنة بالصورة الوردية التي رسمها القطاع في التوقعات السابقة لهذا العام. ففي بداية هذا العام ، خططت مجموعات الإقامة لبناء 408 فنادق في أفريقيا ، مع حوالي 78000 غرفة.









ومع ذلك ، تم تقليص هذا التوسع ، حيث تم التخطيط لـ 90 فندقًا جديدًا فقط. وفي تحليل جديد أجرته "هوسبيتاليتي" سيتم تأجيل نصف هذا العدد على الأقل.





وفي العام الماضي ، تم افتتاح 68 فندقًا من قبل الشركات الكبرى التي تتحكم في السلاسل ، مما أضاف سعة إضافية بنسبة 40٪ مقارنةً بعام 2018.



