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منوعات

بسبب كورونا.. إلغاء الخطط لمئات الفنادق الإفريقية الجديدة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:52 ص
الوقاية من فيروس
الوقاية من فيروس كورونا
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أ ش أ
رجحت مجموعة الأبحاث (هوسبيتاليتي) أن تعاني صناعة الفنادق في جميع أنحاء أفريقيا من تباطؤ يصل إلى 40% ، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعد هذا تغييرا كاملا مقارنة بالصورة الوردية التي رسمها القطاع في التوقعات السابقة لهذا العام. ففي بداية هذا العام ، خططت مجموعات الإقامة لبناء 408 فنادق في أفريقيا ، مع حوالي 78000 غرفة.


ومع ذلك ، تم تقليص هذا التوسع ، حيث تم التخطيط لـ 90 فندقًا جديدًا فقط. وفي تحليل جديد أجرته "هوسبيتاليتي" سيتم تأجيل نصف هذا العدد على الأقل.

وفي العام الماضي ، تم افتتاح 68 فندقًا من قبل الشركات الكبرى التي تتحكم في السلاسل ، مما أضاف سعة إضافية بنسبة 40٪ مقارنةً بعام 2018.

وتقول مجموعة الأبحاث "هوسبيتاليتي" إن الأعمال تأثرت بعمليات الإغلاق ، والحدود المغلقة ، وإغلاق شركات الطيران ، الأمر الذي ردع السائحين وبالتالي عطل الاستثمار في المشاريع الجديدة.
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