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جومانة ماهر: جيش مصر الأبيض حائط الصد الأول للمصريين ضد كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:07 ص
جومانة ماهر
جومانة ماهر
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شيرين عادل
قالت الإعلامية جومانة ماهر،  إن جيش مصر الأبيض حائط صد الأول وحصن الأمان لدى المصريين ضد فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأطباء بذلوا جهود جبارة منذ بداية الأزمة وحتى الآن..

وأكدت  جومانة ماهر، خلال تقديمها لبرنامج صباح الخير يا مصر، أن التاريخ سيذكر هذه الفترة بكافة تفاصيلها ودور الأطباء العظيم وكافة صور قتاله المستميت لعلاج مصابى وباء كورونا المستجد.

وأشارت، إلى أن جيش مصر الأبيض سجل بطولات وتاريخ حافل من العطاء، لافتة إلى أن الأطباء لا يرى النوم أعينهم وتغيبوا عن رؤية أسرهم منذ بداية فيروس كورونا وحتى الآن ويواصلون يومهم ليلأ ونهارا فى مستشفيات العزل لعلاج مصابى الفيروس.

يذكر أن  وزارة الصحة والسكان،  قد أعلنت أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وقد أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.


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