سحر وزنا.. تفاصيل مثيرة تكشفها تحقيقات النيابة عن قضية خاطفة الدمام

عشرون عاما هي عمر أشهر قضية خطف شهدتها المملكة العربية السعودية والتي تعود حكايتها إلي سيدة سعودية في عقدها الخامس حيث قامت بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من داخل إحدي مستشفيات الولادة بالمملكة بالتواطؤ مع خمسة اشخاص أخرين اربعة منه ينتمي للجنسية السعودية وأخر للجنسية اليمنية .
القضية التي كانت حديث الشارع في المملكة منذ فبراير الماضي بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض عليها حينما شكًت إحدى الموظفات فيها " خاطفة الدمام" عندما تقدمت بطلب للحصول على هوية لأحد الأطفال الذي كان قد خطفته منذ ما يقرب من عشرين عاما ، عادت إلى الأضواء من جديد بعدما كشفت مصادر لصحيفة عكاظ السعودية بعض من التفاصيل والتحقيقات التي كانت قد أجرتها النيابة العامة على مدار ما يقرب من 40 جلسة تحقيق.
بهدف جلب العطف والمحبة والتسخير مارست خاطفة الدمام السحر والشعوذة مع الأطفال التي قامت بخطفها قبل عشرون عاما من إحدي مستشفيات الولادة بالمملكة حيث إعترفت بوقوعها في جريمة الزنا حينما تزوجت عرفيا دون شهود ولاولي أمر بأحد المتهمين رغم أنها كانت على ذمة رجل آخر وذلك لمساعدتها في القيام بجريمتها الشنعاء والتي تستنكرها كل الأعراف والأديان.
النيابة العامة والأمين على المواطن بدورها طالبت القضاء السعودي بضرورة تطبيق حد الحرابة وعقوبة القتل وتطبيق حد الزنا المحصن والغرامة التي لاتزيد عن 80 الف ريال سعودي ضد خاطفة الدمام.
القضية التي كانت حديث الشارع في المملكة منذ فبراير الماضي بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض عليها حينما شكًت إحدى الموظفات فيها " خاطفة الدمام" عندما تقدمت بطلب للحصول على هوية لأحد الأطفال الذي كان قد خطفته منذ ما يقرب من عشرين عاما ، عادت إلى الأضواء من جديد بعدما كشفت مصادر لصحيفة عكاظ السعودية بعض من التفاصيل والتحقيقات التي كانت قد أجرتها النيابة العامة على مدار ما يقرب من 40 جلسة تحقيق.
بهدف جلب العطف والمحبة والتسخير مارست خاطفة الدمام السحر والشعوذة مع الأطفال التي قامت بخطفها قبل عشرون عاما من إحدي مستشفيات الولادة بالمملكة حيث إعترفت بوقوعها في جريمة الزنا حينما تزوجت عرفيا دون شهود ولاولي أمر بأحد المتهمين رغم أنها كانت على ذمة رجل آخر وذلك لمساعدتها في القيام بجريمتها الشنعاء والتي تستنكرها كل الأعراف والأديان.
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والسؤال الذي يطرح نفسه على الأذهان ويثيرها هو أنه كيف استطاعت تك المرأة من دخول هذه المستشفى دون أن يكون لها أي علاقة من قريب ولابعيد بها ؟ وهو ما أجابت عليه تحقيقات النيابة العامة السعودية حينما اعترفت " خاطفة الدمام" بانتحالها صفة ممارس صحي وكذا صفة ممارس للعلاج الشعبي وذلك للتمكن من القيام بجريمتها ، ليس هذا فحسب بل تمكن من إقناع أحد أزواجها بكتابة طفلين علي اسمه.
النيابة العامة والأمين على المواطن بدورها طالبت القضاء السعودي بضرورة تطبيق حد الحرابة وعقوبة القتل وتطبيق حد الزنا المحصن والغرامة التي لاتزيد عن 80 الف ريال سعودي ضد خاطفة الدمام.