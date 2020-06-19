سحر وزنا.. تفاصيل مثيرة تكشفها تحقيقات النيابة عن قضية خاطفة الدمام

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والسؤال الذي يطرح نفسه على الأذهان ويثيرها هو أنه كيف استطاعت تك المرأة من دخول هذه المستشفى دون أن يكون لها أي علاقة من قريب ولابعيد بها ؟ وهو ما أجابت عليه تحقيقات النيابة العامة السعودية حينما اعترفت " خاطفة الدمام" بانتحالها صفة ممارس صحي وكذا صفة ممارس للعلاج الشعبي وذلك للتمكن من القيام بجريمتها ، ليس هذا فحسب بل تمكن من إقناع أحد أزواجها بكتابة طفلين علي اسمه.