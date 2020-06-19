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أخبار العالم

لأول مرة منذ الستينيات.. الدين العام لبريطانيا يتجاوز 100٪

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:11 ص
الدين العام للمملكة
الدين العام للمملكة المتحدة يتجاوز 100٪
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شيماء مصطفى
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، بأن الدين العام، تجاوز 100٪ لأول مرة منذ الستينيات.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، أكد المكتب أن الدين العام بلغ في نهاية مايو الماضي 100.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 100٪ منذ السنة المالية المنتهية في مارس 1963.

وأضاف المكتب أنه من المتوقع أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة في مايو 55.2 مليار جنيه استرليني، وهو ما يقرب من تسع مرات عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعد هذا الرقم أقل بقليل من الرقم الذي سجل في أبريل الماضي، والذي 62.082 مليار جنيه إسترليني، مقابل 10.94 مليار إسترليني في نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك بفعل زيادة الإنفاق بالمملكة المتحدة لتخفيف آثار وباء كورونا، الذي أصاب أكثر من 300 ألف حالة في البلاد، فضلا عن حصد أرواح 42288 شخصا.
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