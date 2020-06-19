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برلمان

حملة دعم مؤسسات الدولة: السيسى بعث رسالة للعالم بقدرة مصر على حماية أبنائها بالخارج

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:24 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
وجهت  الحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى ولجميع اجهزة الدولة المصرية التى كانت على مستوى المسئولية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية وانقاذ ابنائنا المصريين بليبيا خلال أيام قليلة.

وأكد اللواء أحمد زغلول رئيس الحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة، اننا كنا صادقين عندما أكدنا فى بيان سابق للحملة ان الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية يثق ثقة كاملة وبلا حدود فى قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى على رد الكرامة والاعتبار لابنائنا المصريين بليبيا، منوها بأن هذا تحقق بالفعل وعاد جميع ابنائنا ال 23 الذين اختطفتهم المليشيات الارهابية التابعة للنظام الارهابى التركى فى ليبيا.

وأعتبر اللواء أحمد زغلول نجاح الصقور والأبطال من الاجهزة الوطنية المصرية فى تحرير المصريين بمثابة رسالة واضحة وحاسمة ليس للنظام التركى فقط ولكن للعالم كله ولكل من يحاول المساس من قريب او بعيد بكرامة المصريين داخل مصر وخارجها بان مصر قادرة على حماية ابنائها بالخارج مؤكدا ان الرئيس السيسى صادق فى كل ماتعهد به امام الشعب المصرى منذ أكثر من 6 سنوات فى الحفاظ على الدولة المصرية وجميع ابنائها داخل وخارج حدود الوطن.

ووجه اللواء احمد زغلول التهنئة لابنائنا المصريين العائدين من ليبيا واسرهم بوصولهم الى ارض الوطن سالمين مؤكدا ان تصريحاتهم تؤكد للعالم كله مدى الحقد والكره داخل القلب الاسود من النظام الارهابى التركى تجاه مصر وقائدها البطل وشعبها العظيم.
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