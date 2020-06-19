AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس صاحب محل لاتجاره في السجائر مجهولة المصدر بالأزبكية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:59 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس صاحب محل لبيع السجائر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارته دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وكان ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط المسئول عن محل لبيع السجائر كائن بالأزبكية لإدارته المحل "بدون ترخيص" وتبين حيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على الف علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

ويأتي ذلك استمرارًا للحملات المُكبرة لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.



وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباحث القاهرة تضبط ٥ تجار قبل ترويجهم مستلزمات طبية مغشوشة

حبس مسئول مخزن أدوات كهربائية لإدارته المخزن دون ترخيص بالساحل

مباحث التموين بالقاهرة تشن حملة على الأسواق وتضبط العديد من القضايا ..فيديو

أمن القاهرة يضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا

ترشيحاتنا

تكاثر البكتيريا أبرزها.. تعرف على أضرار فلاتر المياه

بعد وفاة مدير أعماله.. رسالة جديدة من محمد عز

هل يخترق فيروس كورونا الكمامة أثناء السعال

أحذية وساعات قديمة.. شاهد صور لـ كوخ منذ عام 1811

شعرها أطول منها.. رابونزل الحقيقية تكشف طريقة الاعتناء به.. فيديو وصور

علامات بجسمك تؤكد نقص الزنك

AdvertisementS

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

لتقليل التزاحم.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد مكاتب البريد ومراكز خدمات الشهر العقاري

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

الحكومة توضح حقيقة إهدار 6 مليارات جنيه فى تجديد فرش المساجد

الحكومة: توجيه المصاب بـ كورونا للعزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات

بعد اتهامها بإفساد وجهها.. حلا شيحة تعبر عن ندمها

وزير البترول: نستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية بالمحافظات خلال 2021

علامات بجسمك تؤكد نقص الزنك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ندمها على إفساد وجهها.. صور تبرز جمال حلا شيحة قبل عمليات التجميل

لو أول مرة تحب.. 6 نصائح يجب اتباعها فورا

تكاثر البكتيريا أبرزها.. تعرف على أضرار فلاتر المياه