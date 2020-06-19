حبس صاحب محل لاتجاره في السجائر مجهولة المصدر بالأزبكية

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس صاحب محل لبيع السجائر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارته دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وكان ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط المسئول عن محل لبيع السجائر كائن بالأزبكية لإدارته المحل "بدون ترخيص" وتبين حيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على الف علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .
ويأتي ذلك استمرارًا للحملات المُكبرة لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.