حبس مسئول سوبر ماركت لحجبه كمية من السجائر مجهولة المصدر بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس مسئول عن سوبر ماركت، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإدارته المحل "بدون ترخيص" ، وتبين حيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد التصرف فيها بالبيع بأعلى من السعر المقرر قانونًا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على ٣٠٠ علبة سجائر جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .
وكان ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط المسئول عن سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المحل "بدون ترخيص" ، وتبين حيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد التصرف فيها بالبيع بأعلى من السعر المقرر قانونًا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على ٣٠٠ علبة سجائر جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لـ تحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وذلك إستمرارًا للحملات المُكبرة لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.
جاء ذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين .