انتهاك قانوني.. المحكمة الدستورية التركية توجه صفعة لنظام أردوغان

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن المحكمة الدستورية التركية قضت بأن سجن صلاح الدين دميرتاش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في البلاد يشكل انتهاكا قانونيا لحقوقه.





وكانت محكمة تركية بالعاصمة أنقرة قد أصدرت في سبتمبر الماضي حكما بالإفراج المؤقت عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش، إلا أنه بقي في السجن، بسبب قضائه فترة عقوبة بموجب حكم سابق.









وأمرت محكمة العاصمة التركية أنقرة، أثناء جلسة لم يحضرها دميرتاش، بالإفراج عن الزعيم السياسي الكردي المتهم بقيادة "منظمة إرهابية"، والتحريض على جرائم ضد الدولة.





ووضع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دميرتاش في الحبس المؤقت في نوفمبر عام 2016، ويواجه عقوبة تصل حتى السجن لـ142 عامًا، إذا ثبتت التهم بحقه.





وفي تعليقه على القرار، قال محامي ديميرتاش، رمضان ديمير، إنه لم يكن واضحًا موعد إطلاق سراح موكله من سجن أدرنة.