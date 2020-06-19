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محافظات

تكثيف جهود رصد المتغيرات المكانية لمواجهة البناء المخالف في البحيرة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى


تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار أعمالها فى تكثيف حملاتها لاسترداد حق الشعب من خلال منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية.

أكد اللواء مهندس احمد على مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار على تكثيف جهود رصد المتغيرات المكانية لمواجهة البناء المخالف حفاظا على الرقعة الزراعية وذلك في  إطار توجيهات اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال ،التعديات والبناء المخالف

و قال اللواء مهندس أحمد علي مرزوق - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، أن الوحدة تكثف جهودها لرصد وبحث المتغيرات المكانية، لمواجهة حالات البناء المخالف بنطاقي المدينة والمركز.

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وأضاف "مرزوق" أن الوحدة قامت بالانتهاء من تحديث ٤٢٠ متغير من إجمالي ٧٦٠ متغير، فضلًا عن رصد ٧١٥ متغير خلال الشهر الماضي، تم الانتهاء من ٢٢٦ متغير وجارى استكمال ١٤٨ متغير.

جدير بالذكر؛ أن وحدات المتغيرات المكانية تم إنشائها بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية، لرصد المتغيرات المكانية على الأراضي، وذلك لاسترداد حق الشعب من خلال منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية.

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