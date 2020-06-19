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حميات الإسماعيلية تكشف إجمالى مستشفيات العزل بالمحافظة.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:34 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال  مدير مستشفى حميات الإسماعيلية، إنه تم التعامل  مع أزمة فيروس كورونا مع نهاية شهر يناير من خلال ترصد ومتابعة العائدين من الخارج .

وأشار مدير مستشفى حميات الإسماعيلية   خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر ،  إلى أن  مستشفيات العزل  لعلاج مصابى فيروس كورونا وصل إعدادها فى الوقت الحالى لعدد 20 مستشفى على مستوى الجمهورية .

ولفت  مدير مستشفى حميات الإسماعيلية لانضمام 320 مستشفى مؤخرا لمستشفى الحميات بمحافظة الإسماعيلية ما بين حالات العزل والاشتباه   بإجمالى 341 مستشفى حتى الآن . 

 وأوضح  أن محافظة الإسماعيلية جهزت مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى منذ شهر مارس الماضى  وتلاها بعد ذلك مستشفيات عديدة تم تحويلها لمستشفيات عزل لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا . 

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