حميات الإسماعيلية تكشف إجمالى مستشفيات العزل بالمحافظة.. فيديو

قال مدير مستشفى حميات الإسماعيلية، إنه تم التعامل مع أزمة فيروس كورونا مع نهاية شهر يناير من خلال ترصد ومتابعة العائدين من الخارج .





وأشار مدير مستشفى حميات الإسماعيلية خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر ، إلى أن مستشفيات العزل لعلاج مصابى فيروس كورونا وصل إعدادها فى الوقت الحالى لعدد 20 مستشفى على مستوى الجمهورية .





ولفت مدير مستشفى حميات الإسماعيلية لانضمام 320 مستشفى مؤخرا لمستشفى الحميات بمحافظة الإسماعيلية ما بين حالات العزل والاشتباه بإجمالى 341 مستشفى حتى الآن .





وأوضح أن محافظة الإسماعيلية جهزت مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى منذ شهر مارس الماضى وتلاها بعد ذلك مستشفيات عديدة تم تحويلها لمستشفيات عزل لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا .



