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أخبار البلد

بالتزامن مع عودة الحركة.. الحكومة: لا زيادة في أسعار تذاكر الطيران

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:40 ص
تذاكر الطيران
تذاكر الطيران
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل، مُوضحةً أن أسعار تذاكر الطيران كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة جديدة، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع عودة حركة الطيران، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الركاب.

وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم تعقيم المطارات بشكل مستمر، مع توفير الكاميرا الحرارية التي تم تركيبها في صالات الوصول والتي تقوم بفحص درجة حرارة الركاب، فضلًا عن اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية داخل الطائرة، والتي تشمل تعقيم الطائرة قبل وبعد كل رحلة وتزويدها بالمطهرات، بالإضافة إلى إلزام كافة المتواجدين بها بارتداء الماسك، هذا إلى جانب تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد   قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام
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