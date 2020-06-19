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أخبار العالم

إسرائيل مرعوبة.. الإدارة الأمريكية تصنف فلسطين كـ دولة وليست سلطة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:51 ص
الإدارة الأمريكية
الإدارة الأمريكية تصنف فلسطين كـ دولة وليست سلطة
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة تفاصيل رفع تصنيف الإدارة الأمريكية لـ فلسطين من سلطة إلى دولة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية إن الإدارة الأمريكية صنفت السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها دولة، وأدرجتها على قائمة الدول التي يتم فحص معايير إدارة الأموال فيها، كأي دولة في العالم.

وقالت "معاريف" إن هناك حالة من القلق في أوساط المسؤولين الإسرائيليين عقب تصنيف الإدارة الأمريكية، للسلطة الفلسطينية بأنها دولة، وإدراجها على قائمة الدول التي يتم فحص معايير إدارة الأموال فيها، مثل أي دولة أخرى في العالم. 
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