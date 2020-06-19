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أخبار البلد

بدون تغيير.. الحكومة تنفي تطبيق أي زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:41 ص
تذاكر الاتوبيسات
تذاكر الاتوبيسات
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ،صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي،من أنباء بشأن تطبيق زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدايةً من يوليو المقبل.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق أي زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدايةً من يوليو المقبل، مُوضحةً أن أسعار التذاكر الحالية كما هي تمامًا دون إقرار أي زيادات عليها، مع استمرار كافة الاشتراكات دون أي تغيير، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

 وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، تستمر كافة المحافظات على مستوى الجمهورية في تعقيم كافة الأتوبيسات بشكل دوري، وكذلك الجراجات، كما يتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومي على جميع السائقين والمحصلين، للحد من انتشار ونقل العدوى، وكذلك الكشف بشكل يومي على السائق والمحصل قبل صعوده للأتوبيس، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، كما تم شراء أجهزة رش للتعقيم، يجرى وضعها في المحطات النهائية وجميع الجراجات بالمحافظات، مع توفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، فضلًا عن أنه جار توفير أجهزة كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات المحافظات للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
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