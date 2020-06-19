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بين الناس

مواطن يشكو من إيقاف بطاقته التموينية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:42 ص
بطاقة تموين
بطاقة تموين
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كريم ناصر
أرسل احمد أحمد خلاف السيد أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى شكوى عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بالموقع يتضرر فيها فيها من ايقاف بطاقته التموينية. 


واوضح احمد المقيم فى حى الهرم محافظة الجيزة، انه  يتضرر من ايقاف بطاقة التموين التى تحتوى على أربعة أفراد بداعى امتلاك سيارة حديثة وهو أمر منافى للحقيقة فهو يمتلك سيارة موديل 1979 وتم عمل تظلم إلى مكتب التموين وقدم الأوراق المطلوبة علما بأنه تقدم بأكثر من شكوى دون جدوى.

وطلب المواطن من المسؤلين سرعة الاهتمام بالامر وحل المشكلة. 

ومن يرغب بمساعدته التواصل معه على الرقم: 01226460994

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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