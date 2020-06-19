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حوادث

حبس عصابة سرقة السيارات بالأزبكية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:48 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة السيارات بدائرة القسم.

وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين السابق للتوصل إلى الوقائع التى ارتكبوها من قبل.

وكانت قد نجحت الأطواف الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالأزبكية، حيث تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين التى أصدرت قرارها السابق.

وفي أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية اشتبه فى ٣ أشخاص بجوار سيارة أجرة "تاكسى" يقودها أحدهم وشروعهم فى سرقة سيارة باستخدام أدوات ضُبطت بحوزتهم. 

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه إجراءات الضبط، اعترفوا بمحاولتهم سرقة السيارة، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وبالكشف عنهم تبين سابقة إتهامهم ومطلوب ضبطهم فى عدة قضايا ، واتُخذت الإجراءات القانونية. 
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