عن عمر 85 عاما.. وفاة نجل الزعيم السوفيتي الراحل نيكيتا خروشوف

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن عائلة سيرجي خروتشوف، نجل الزعيم السوفيتي السابق نيكيتا خروتشوف، إعلانها اليوم الجمعة أنه توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما.





وأكدت حفيدة الزعيم السوفيتي الراحل، نينا، لوسائل الإعلام وفاة سيرجي خروشوف في مدينة كرانستون بولاية رود آيلاند أمس الخميس، دون الكشف عن سبب الوفاة وموعد مراسم الجنازة.





وأفادت قناة "رين تي في" الروسية التي تحدثت عن الموضوع مع الصديق الأمريكي لعائلة خروشوف، مارك جاريسون، بأن "ملابسات مأساوية" تحيط بوفاة نجل الزعيم السوفيتي السابق.





وولد سيرجي خروشوف عام 1935 وتخرج عام 1958 في جامعة الطاقة بموسكو، وعمل بعد ذلك على تصميم الصواريخ الباليستية.





وفي عام 1963، حصل سيرجي على شهادة الدكتوراه في العلوم التكنولوجية ودرجة البروفيسور، بالإضافة إلى منحه لقب بطل العمل الاشتراكي وجائزة لينين.





وفي عام 1991، هاجر سيرجي خروشوف إلى الولايات المتحدة حيث كان يلقي دروسا بشأن تاريخ الحرب الباردة في جامعة براون بمدينة بروفيدنس. وحصل نجل الزعيم السوفيتي السابق على الجنسية الأمريكية.