يعادل مهارات الطبيب.. مهندس يبتكر روبوت لكشف المصابين بـ كورونا.. فيديو

قال المهندس محمود الكومي، مبتكر روبوت لحمايىة لأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا، إن الروبوت له مهام عدة وأولها قياس درجة الحرارة لحالات الاشتباه ب مصابى كورونا سواء فى المطارات ، البنوك ، المحلات التجارية .





وأشار المهندس محمود الكومى خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الحير يا مصر ، إلى قيام الروبوت بأخذ مسحات الأنف لمصابى كورونا بكل دقة ويحاكى مهارة الطبيب بدرجة أكبر ..





ولفت إلى أن الروبوت يتم التحكم فيه عن بعد ويمكنه أخذ مسحات من مصابى كورونا وهو الأمر الذى يحد من الخطر وسط مخاوف من تفشى الفيروس ، موضحأ أن الهدف الرئيسى من اختراعه هو مساعدة الأطقم الطبية وتجنب العدوى من مصابى كورونا .





يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.