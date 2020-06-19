محمد صقر يكتب: نهضة مصر في عهد السيسي

استلم البلد بموازنة لا تتخطى ال 990 مليار جنيه، الآن تخطت 2.2 تريليون جنيه.





عندما استلمها في 2014 كانت موازنة قطاع الصحة والتعليم لا تتخطى 14٪ من الموازنة، ولكن الأن تجاوزت الـ683 مليار جنيه أي بمعنى أنها تمثل أكثر من 31٪ من موازنة الدولة، في حين كانت جوقة من الممولين والجهلاء يهاجمونه بسبب قطاع الصحة والتعليم.

خصص أكثر من 665 مليون جنية لدعم "المزارعين" طبقا لخطة إيصال الدعم لمستحقيه.





خصص 800 مليون لإستكمال تعويضات أهالي سيناء والنوبة بالموازنة الجديدة..بعد أن كان النوبة مهمشين وتدمرت منازلهم أثناء بناء السد العالي ولم يلتفت إليهم أحد.





عجز الموازنة 16,7% ، الأن أصبح 6,8% .

معدل النمو 2,2% ، الان 5,6% رغم أزمة كورونا .

معدل البطاله 13,4% الأن 7,5% رغم نفس الأزمة .

حجم الصادرات 18 مليار دولار الان يناهز 30 مليار دولار .

حجم الاحتياطي النقدي 14 مليار الأن 37 مليار دولار رغم تراجعه كثيرًا بسبب أزمة كورونا .حيث كان قد تخطى ال44 مليار دولار قبل الأزمة.





يأتي البعض ويقولون، أن الديون تضاعفت، برغم أنها تقاس بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والذي تضاعف، حيث يزيد بمعدل أكبر من معدل زيادة الدين وهو المطلوب ،حيث أن نسبة الدين الداخلي إلي الناتج المحلي الإجمالي الداخلي من 90٪ إلي 68٪ الديون أنواع فهناك فرق بين دين يستثمر به المشروعات فتأتي بعائد يسدد منه المشروع وتوفر فرص عمل لأبناء البلاد وتدير مصدر دخل جديد وغيره من المنافع على مستوى الأفراد والإقتصاد.





وأصبحت حجم ديون مصر الخارجية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 34٪





حجم الطرق الممهدة في مصر كانت 21800 كم طولي من الطرق الرئيسة الأن تجاوز 30 ألف كم طرق ويزيد.





ترتيب مصر في مؤشر خدمة الكهرباء 108 علي مستوي العالم ، الأن رقم 34 علي مستوي العالم .





ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق رقم 118 علي مستوي العالم ويموت من أبنائها أكثر من 6 ألاف مواطن بحوادث علي هذه الطرق ، الأن مصر تقدمت 90 مركز علي نفس المؤشر ، وأصبحث رقم 28 في مؤشر جودة الطرق علي مستوي العالم .





كان هنالك إرهاب يجوب البلاد في 2014 وعمليات إرهابية تخطت ال450 عملية إرهابية في السنة،والأن "الإرهاب يحتضر" بمعدل أقل من 4-6 عمليات إرهابية في السنة وتقتصر فقط في نطاق رفح والعريش في سيناء،وقريبا سنحتفل بالقضاء عليه كاملا..





-كان هنالك عشوائيات في مختلف الأماكن بربوع مصر،والأن قربنا من القضاء عليها بعد هدمها ونقل أهاليها "مجانا" في شقق سكنية تليق بهم بالأسمرات ١و٢و٣، وغيط العنب وغيرها من المشروعات حين أنهم 8 مشروعات سكنية لنقل 100 ألف من سكان العشوائيات بالقاهرة.





كان الجيش المصري في أضعف حالاته وينقصه الكثير من المعدات والأسلحة،الأن الجيش المصري تحول إلي الأفضل سواء على مستوى القوات البحرية من ميسترال وفرقاطات جاويند وفريم ولانشات صورايخ إمباسادو وغيرها وعلى مستوى القوات الجوية من سوخوي ورافال وميج وكاموف 52 وغيرها من الأسلحة في مختلف الأفرع،والتي ظهر الأن جليا في خضم التهديدات لماذا أشتريناها والان نحن على خضم إنهاء صفقة أسلحة وقد تكون نقل تكنولوجية مع إيطاليا تقدر ب 24 مليار دولار قريبا..









كانت الصحة مدهورة بوجود ملايين بهم فيروس سي وسرطان الثدي وغيرها من الأمراض فانشأ مبادرات كثيرة لعلاجهم، يمكنكم البحث عنها ومعرفتها،وقضى على قوائم الإنتظار حيث كان الألاف ينتظرون علاجهم بالأشهر والسنين..





عبد الفتاح السيسي هو نقطة تحول في تاريخ مصر المعاصر،وباني مصر الحديثة..شاء من شاء وأبى من أبى..فإن الأرقام والإنجازات والمشروعات التي تخطت 21 ألف مشروع ف بجميع المجالات هي من ستتحدث عن عصره.



