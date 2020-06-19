بعد إغلاق طريق الملك سلمان.. ماذا يحدث في مطار الرياض؟

مع قرب عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الحادي والعشرين من يونيو الجاري نجد أن الكثير من مجالات الحياة المختلفة داخل البلاد تسير علي قدم وساق و استعداد تام للعودة إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد ، وذلك لدفع عجلة الاقتصاد الي الأمام بعد تراجع دام أكثر من ثلاثة أشهر منذ بداية كوفيد 19 داخل المملكة.





والمطارات السعودية والتي تنتشر في شتي ربوع المملكة تستعد هي الأخرى بشكل كبير وقوي لعودة الحياة اليها من جديد لاستقبال الرحلات الدولية والتي كانت قد توقفت بفعل الفيروس المستجد والذي عطل كافة أشكال الحياة ،لهذا تسعى السلطات المعنية بتجهيز كافة المطارات وإصلاح كافة الأعطال قبل الحادي والعشرون من يونيو وو ميعاد عودة الحياة الي طبيعتها بالبلاد.





مطار الملك خالد الدولي في الرياض وعبر حسابه علي موقع التدوينات القصيرة توتير أثار إنتباه الجميع حينما اعلن عن إغلاق طريق المطار المؤدي إلى طريق الملك سلمان والمتجه للصالات المختلفة داخل المطار ، ذلك ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل الطرق علي ان يكون طريقة المنطقة المساندة سيكون الطريق الوحيد للوصول إلى الصالات.



