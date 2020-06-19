AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بعد إغلاق طريق الملك سلمان.. ماذا يحدث في مطار الرياض؟

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:15 م
الطيران السعودي
الطيران السعودي
Advertisements
محمود نوفل
مع قرب عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الحادي والعشرين من يونيو الجاري نجد أن الكثير من مجالات الحياة المختلفة داخل البلاد تسير علي قدم وساق و استعداد تام للعودة إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد ، وذلك لدفع عجلة الاقتصاد الي الأمام بعد تراجع دام أكثر من ثلاثة أشهر منذ بداية كوفيد 19 داخل المملكة.

والمطارات السعودية والتي تنتشر في شتي ربوع المملكة تستعد هي الأخرى بشكل كبير وقوي لعودة الحياة اليها من جديد لاستقبال الرحلات الدولية والتي كانت قد توقفت بفعل الفيروس المستجد والذي عطل كافة أشكال الحياة ،لهذا تسعى السلطات المعنية بتجهيز كافة المطارات وإصلاح كافة الأعطال قبل الحادي والعشرون من يونيو وو ميعاد عودة الحياة الي طبيعتها بالبلاد.

مطار الملك خالد الدولي في الرياض وعبر حسابه علي موقع التدوينات القصيرة توتير أثار إنتباه  الجميع حينما اعلن عن إغلاق طريق المطار المؤدي إلى طريق الملك سلمان والمتجه للصالات المختلفة داخل المطار ، ذلك ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل الطرق علي ان يكون طريقة المنطقة المساندة سيكون الطريق الوحيد للوصول إلى الصالات.

جدير بالذكر ان مدن المملكة العربية السعودية تستعد لعودة الحياة الي طبيعتها بعد إغلاق دام ما يقرب من 4 أشهر حيث تنوعت مظاهر الإغلاق مابين إغلاق جزئي في بعض المدن وإغلاق كامل في البعض الأخر وإغلاق للمساجد والمحال التجارية وتعطيل موسم العمرة في شهر رمضان وغيرها من الإجراءات المُشددة التي اتبعتها المملكة حماية للبلاد والعباد من كوفيد 19.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول أولى رحلات السعوديين العائدين من الخارج بسبب كورونا

السفارة السعودية بماليزيا تنهي إجراءات عودة العالقين بكوالمبور

السعودية تعلن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

الخليج يتنفس.. الدول العربية الأكثر تضررا من كورونا تعلن انتصارها بعودة الحياة الطبيعية

مواطن سعودي ينقل لـ صدى البلد الأجواء في المملكة بعد قرار رفع الحظر

اعتبارا من الأحد.. كيف استعدت مطارات السعودية لعودة الطيران الداخلي

ترشيحاتنا

10 فوائد لتناول البروكلي

مطلب جماعي.. أندية القسمين الثاني والثالث تفوض مرتضى منصور لنقل مطالبها بإلغاء الدوري

بالتزامن مع عودة الحركة.. الحكومة: لا زيادة في أسعار تذاكر الطيران

وزير البترول: نستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية بالمحافظات خلال 2021

بعد تصريحاتها المثيرة.. 10 صور عرضت حلا شيحة للانتقاد

كمامات فقط ..الحكومة: لا صحة لتوزيع أدوية بروتوكول فيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات

AdvertisementS

لتقليل التزاحم.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد مكاتب البريد ومراكز خدمات الشهر العقاري

طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

مفاجأة.. فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي.. تفاصيل

الحكومة توضح حقيقة إهدار 6 مليارات جنيه فى تجديد فرش المساجد

الحكومة: توجيه المصاب بـ كورونا للعزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات

بعد توصية اللجنة الطبية.. اتحاد الكرة يلغي مسابقات الناشئين والبراعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي

ظهرت على الأقمار الصناعية.. سينما نهاية العالم مشروع فشل فى صحراء شرم الشيخ

مواصفات بي إم دبليو bmw 730 li بعد طرحها في مصر.. صور