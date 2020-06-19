AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

رئيس الوزراء يستعرض الموقف الخاص ببرنامج تكافل وكرامة.. تحويل إلى "صندوق".. ومدبولى يُكلف بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لوضع تصور لآليات عمله وموارده

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:32 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
Advertisements
محمود مطاوع
مدبولي :  
تكافل وكرامة له دور فعال في تقليل حدة الفقر والتخفيف من الآثار السلبية على الأسر الأكثر احتياجًا
يجب خلق كيان مؤسسى لبرنامج تكافل وكرامة لضمان استدامته
وزيرة التضامن :
تحويل المساعدات الضمانية الى مساعدات الدعم النقدي في قانون الضمان الجديد 
المنظومة اشتملت على قاعدة بيانات متطورة تضم 8.1 مليون أسرة بما يشمل 30 مليون فرد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، عبر الفيديو كونفرانس، مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض الموقف الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة".

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشادة بالدور الهام والفعال الذى قام به برنامج تكافل وكرامة فى تقليل حدة الفقر، والتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا فى الوقت ذاته على أهمية خلق كيان مؤسسى لهذا البرنامج، بما يضمن له الاستدامة، ويسهم فى تطوير سياساته، وتحسين آليات استهدافه.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى ملامح المقترح الخاص بتحويل برنامج "تكافل وكرامة" إلى صندوق، حيث أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج له شكل قانوني بالفعل، وهو من البرامج المستحدثة لقانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، وصدر له القانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي،  كما أن موازنة هذا البرنامج تأتى ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لما نص عليه الدستور من ضرورة تكفل الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة.


وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه وفقًا لمقترح مشروع قانون الضمان الجديد سيتم تحويل المساعدات الضمانية الى مساعدات الدعم النقدي أي دمج البرنامج في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والجاري عرضه على مجلس الوزراء.

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الجهود التى قامت بها الوزارة للوصول إلى منظومة كاملة متطورة ومُحكَمة ومُميكنة لمتابعة وتقييم برامج شبكات الأمان الاجتماعي منذ إطلاق البرنامج، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تعتمد على مؤشرات إنجاز ونتائج يتم الإبلاغ عنها بشكل شهري وأسبوعي ويومي، موضحة أن المنظومة اشتملت على قاعدة بيانات متطورة تضم 8.1 مليون أسرة بما يشمل 30 مليون فرد، مصنفة بالمحافظة وبالمركز والقرية، وإجمالي عدد المستفيدين بالقيد العائلي لكل أسرة مسجلة في كل من تلك المستويات الإدارية، مضيفة أنه جارٍ إستكمال القاعدة بمستفيدي الدعم من الجمعيات الأهلية.

وأضافت الوزيرة أنه فى إطار تعظيم كفاءة المتابعة بين الوزارة والوزارات الشريكة في برامج الحماية الاجتماعية والتحقق من صحة البيانات لتعظيم الموارد، قامت الوزارة بإنشاء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والأزهر الشريف والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وهيئة الرقابة الإدارية، وأنه جار الربط مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والعدل.


كما قامت وزارة التضامن الاجتماعى بالتحليل الدوري للبيانات الوزارية والقومية الواردة من عدد من الجهات الحكومية للخروج بنتائج تسهم في صنع سياسات التعامل مع برامج الدعم النقدي، وزيادة اعداد المستفيدين، وتوزيع الموارد بين المحافظات، وأولوية التوزيع بين الفئات الأولي بالرعاية، هذا إلى جانب القيام بإجراء زيارات التحقق الميداني للمستفيدين.

ورحب الوزراء بالمقترح الخاص بتحويل برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق، وما سوف يمثله من إضافة وتطوير مهمين للبرنامج.
وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من وزارتى التضامن والمالية، لوضع تصور لآليات عمل الصندوق المقترح وموارده.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشمل 12 مليون مواطن بـ1.4 مليار جنيه.. اعتماد خطة الصرف لمستفيدي تكافل وكرامة لأبريل

وزيرة التضامن تتابع صرف مساعدات تكافل وكرامة

411 ألف مستفيد جديد.. وزيرة التضامن: 52٪ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل

أخبار البرلمان.. عزل منزلي لجميع أفراد الأسرة.. النائب ممدوح مقلد: نتائج تحليل كورونا لا تزال إيجابية.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة دون تصريح

18 مليار جنيه | متحدث التضامن يكشف تفاصيل دعم "تكافل وكرامة" للأسر الأكثر احتياجا

استمرار صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة في شمال سيناء

ترشيحاتنا

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

إشادة أهلاوية بدور أمير توفيق في بقاء فايلر حتى نهاية الموسم

تبدأ الأسبوع المقبل بـ8 محافظات..كل ما تريد معرفته عن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

وزير البترول: نستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية بالمحافظات خلال 2021

بعد ندمها على إفساد وجهها.. الجمهور يطارد حلا شيحة

فرصة للتوبة وبداية حياة جديدة.. البابا تواضروس: نصلي من أجل الذين في السجون

AdvertisementS

لتقليل التزاحم.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد مكاتب البريد ومراكز خدمات الشهر العقاري

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

صلوا في رحالكم..عالم أزهري: فتح المساجد خلال فترة الأوبئة معصية لله

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

بعد امتلائه فوق طاقته.. فتح تدريجي لسطح المسجد النبوي في صلاة الجمعة الثالثة.. صور

طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي

عقب أسبوع من شائعة وفاته في حادث سير.. مستشار محافظ المنوفية الأسبق يلقى مصرعه

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

مفاجأة.. فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي.. تفاصيل

مقطورة طائشة.. القصة الكاملة لمصرع مذيع في حادث مروع بطوخ

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس mercedes تطرح موديلات جديدة في مصر تجميع محلي لأول مرة.. صور

أطعمة تعالج حساسية الجيوب الأنفية.. أغربها السمك والتفاح

هتتجوز قريب.. خطوات تحضير الجاكوزي في المنزل