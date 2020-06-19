سموحة يدعم الخماسية.. فرج عامر يطالب بالإعلان عن رابطة الأندية المحترفة

اصدر نادي سموحه بيان ثمن خلاله الجهود التي تبذلها اللجنه الخماسيه من اجل الارتقاء بكره القدم والحفاظ علي استمرارها وادارتها كره القدم في هذه البظروف الصعبه .





وجه المهندس فرج عامر رئيس النادي خلال البيان الشكر الى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وزملائه على الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف بطولة الدوري والعمل على استكمال كل المسابقات المحلية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا





وقال رئيس نادي سموحه أن قرار عوده الدوري قرار وليس قرار انديه ومن غير المعقول ان تاخذ راي الانديه في عوده الدوري او الغائه لان هذا غير منوط بها انه قرار الدوله التي قامت بدراسة الأمر من كافة جوانبه وخاصه الحفاظ على كل عناصر اللعبة وسلامتهم في استئناف مسابقة الدوري واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية كاملة والزام الجميع، وذلك لتخطي الأزمة ودفع عجلة الحياة مثلما حدث في كل دوريات العالم وهو أمر تستحق عليه الدولة الشكر والمساندة خاصه وهذه الجائحه مستمرة لفتره لا أحد يعرف موعد نهايتها إلا الله سبحانه وتعالى





واضاف رئيس نادي سموحه أن اللجنه الخماسيه أدارت الملف باحترافية شديدة واهتمام بالغ، وقامت بدراسة كل العقبات ووضعت السيناريو الأمثل والذي يتماشى مع توجهات الدولة بحثًا عن مصلحة المواطنين والمؤسسات الرياضية عقدت اجتماع مع كل انديه القسم الاول والثاني واستمعت لكل وجهات النظر المطروحة من ممثلي الاندية حول كيفية استئناف بطولة الدوري وتطبيق الاجراءات الاحترازية واجابت علي كل الاستفسارات و أخذوا على عاتقهم ازالة العراقيل التي تحدث عنها ممثلي الأندية





وطالب اللجنه الخماسيه والتي انجزت العديد من الملفات بنجاح ضروره الانتهاء من الاعلان عن رابطه الانديه المحترفه قبل ان ينتهي عملها لانها قادره علي انجاز هذا الملف بحياديه وشفافيه اذا لم تنتهي منه قبل الرحيل سوف تعاني الانديه ولن يكتب لهذه الرابطه النجاح.





وقال رئيس النادي ان أكثر الطرق لحل أي مشكلة هو مواجهتها وهذا ما قررته الدوله واللجنة الخماسية ومعها الأندية، العالم اجمع أيقن ذلك يتم ووضع الضمانات الكافية لسلامة كل العناصر وعودة الحياة للملاعب والمؤسسات الرياضية





وتابع : نكرر انه لايوجد انسان لديه اجابه واضحه متى ينتهي هذا الوباء، ومصر دولة كبيرة ولها قيمتها واجهت في السنوات الاخيره ظروف اصعب ونجحت بما تملكه من قياده حكيمه وامكانيات منظمه من تجاوزها والسير في الاتجاه الذي يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على سلامتهم في كل المجالات





وطالب رئيس النادي من الأندية مساندة اللجنة الخماسية وتدعم توجهات الدولة الجهود التي بذلها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودورهم الواضح من اجل استئناف بطولة الدوري واهتمامه بهذا الملف مع اتحاد الكرة، ووضع التصور الايجابي الذي يخدم كل اللعبات الرياضية واستكمال المسابقات في وجود إجراءات احترازية ووقائية تحفظ سلامة كل العناصر