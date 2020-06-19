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رياضة

روابط الرياضة تكشف عن برومو أغنية جيل بطل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:46 م
أغنيه جيل بطل
أغنيه جيل بطل
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عبدالله هشام
كشفت روابط الرياضية عن أغنية جديدة بعنوان جيل بطل من غناء الفنان الشاب أحمد جمال وفكرة وكلمات الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية والجهاز الطبي بروابط الرياضية، وألحان محمد عزيز ، و توزيع موسيقي الهامي دهيمة وأحمد حسام وإخراج تامر الضبع 

وشارك في الأغنية كوكبة من ألمع نجوم الرياضة المصرية الأوليمبية والبارالمبية في مقدمتهم البطلة الأوليمبية هداية ملاك والبطل الأوليمبي علاء الدين أبو القاسم والمصارع الذهبي الشاب محمد إبراهيم كيشو والبطلة الأوليمبية في رفع الأثقال سارة سمير وبطل الجمباز علي زهران وبطل الرمح إيهاب عبد الرحمن و بطلة المصارعة سمر حمزة والبطل البارالمبية شريف عثمان و بطلة الكاراتية جيانا فاروق 

وتم تصوير الأغنية بفندق شيراتون القاهره راعي الاغنية بعد توقيع عقد رعاية مع روابط الرياضية لدعم رعاية جيل بطل 

 وتأتي الأغنية من إنتاج شركة روابط الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في سياق دعم الأبطال الاوليمبين والبارالمبين من أجل حلم رفع علم مصر في المحفل الأوليمبي في طوكيو .
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