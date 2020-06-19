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محافظات

مدير تعليم الإسماعيلية لرؤساء اللجان: لا صوت يعلو فوق صوت الثانوية العامة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:34 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انجي هيبة
عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الجمعه اجتماعا ورؤساء لجان الثانوية العامة بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية بحضور الأستاذ اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام وقيادات التعليم بالمديرية وذلك قبل ساعات من انطلاق الامتحانات والمقرر لها الأحد القادم  .

وخلال اللقاء شدد الدكتور خالد خلف قبيصي علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتى أكد عليها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حفاظا علي الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا مؤكدا انه لا تهاون مع اي مقصر .

وتابع ان هناك تعاونا مع وزارة الصحة بشأن اكتشاف أي أعراض علي الطلاب حيث يتم عزلة فى الغرفة المخصصة العزل داخل كل لجنة علي أن يحدد الطبيب إمكانية استكمال الامتحان من عدمة او نقله الي المستشفى حيث تتوافر جميع الإمكانيات من أدوية ورعاية حسب تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية.

وأضاف مدير تعليم الاسماعيلية أن جميع اللجان وعددها 37 لجنة تم تجهيزها وإعدادها لاستقبال الطلاب حيث سيتم تعقيمها قبل بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه مؤكدا لرؤساء اللجان علي توفير جميع متتطلباتهم عن طريق غرفة العمليات وكذلك وسائل الحماية الأزمة والمقررة من قبل الوزاراه الي جانب تجهيز الاستراحات بشكل يليق بهم ويوفر لهم إقامة طيبة خلال فترة الامتحانات .

واختتم قبيصي تعليماته مؤكدا ان الجميع بتكاتف من أجل الخروج الي بر الأمان مشيدا بدور مديرية الأمن وعلي رأسها اللواء جمال غزالي مدير أمن الاسماعيلية والتعاون بشأن الإجراءات المقررة  لتأمين دخول وخروج الطلاب وموجها رسالة اطمئنان الي الطلاب واولياء الأمور .
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