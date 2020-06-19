AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.. اتحاد الكاراتيه يضع خطة لرفع معدل اللياقة البدنية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:53 م
كاراتيه
كاراتيه
Advertisements
ريهام بكير
وضع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي،خطة لرفع معدل اللياقة البدنية لجميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار استئناف النشاط الرياضي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن الدهراوي أنه تقرر ضم جميع اللاعبين الدوليين وأبطال الجمهورية من المركز الأول حتى الرابع لتدريبات الفرق القومية "أون لاين" عن طريق برنامج "زوووم" للمراحل السنية من 16 حتى 21 عامًا.

وانضم نحو 352 لاعبا ولاعبة بناء على الأعمار السنية لبطولة العالم القادمة للشباب والناشئين والتي تستضيفها جنوب إفريقيا صيف 2021.

ووفقا لبيان أصدره الاتحاد المصري للكاراتيه فإن هذه البادرة تأتي للحفاظ على أبطال مصر وسرعة عودتهم للمستوى الفني المطلوب للمشاركة في النشاط الدولي والمحلي حيث تأتي مصر في المرتبة الأولى عالميا بناء على تصنيف الاتحاد الدولي للكاراتيه، والمركز الأول في بطولة العالم الصيف الماضي بتشيلي.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن نسبة الحضور والالتزام بالتدريبات تخطت 90% من إجمالي عدد اللاعبين حيث يأتي فرع القاهرة في الصدارة يليه الاسكندرية فالجيزة فالشرقية والدقهلية والمنوفية والاسماعيلية والقليوبية والبحر الأحمر والبحيرة والغربية والسويس وأخيرا الأقصر ودمياط.

واختتم الاتحاد بيانه بأن رئيس الاتحاد حرص الاجتماع مع الجهاز الفني وفرق الكاتا لحثهم على بذل المزيد من الجهد في التدريب للوصول إلى أفضل فورمة رياضية قبل بداية موسم البطولات القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد التونسي يحدد موعد استئناف الدوري وشروط جديدة للانتقالات الصيفية

500 جنيه.. 6 ضوابط لصرف منحة مدربي الكاراتيه

بروتوكول تعاون بين اتحاد الكرة ونظيره الأسترالي والنيوزيلندي لمدربات الكرة النسائية

7 قضايا للنقاش في اجتماع بين اتحاد الكاراتيه ومدربي القليوبية

ملاعب مفتوحة لتنظيم بطولات الكاراتيه بعد عودة النشاط الرياضي

إلغاء كأس مصر للكاراتية بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الحكومة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من21 وحتى يوم 25 من يونيو

وحشتيني أوي.. رسالة مؤثرة من وفاء عامر لـ رجاء الجداوي

إثيوبيا لا تعترف بالتاريخ.. 12 اتفاقية تضمن حقوق مصر في مياه النيل وتبطل بناء سد النهضة

ابتعدي عن الصناعي.. وصفة طبيعية لزيادة إنتاج حليب الأم

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

AdvertisementS

طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي

بعد توصية اللجنة الطبية.. اتحاد الكرة يلغي مسابقات الناشئين والبراعم

إشادة أهلاوية بدور أمير توفيق في بقاء فايلر حتى نهاية الموسم

لمواجهة كورونا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بـ 9 إجراءات ومحاذير طبية

منعا لأعطال الأوتوبيس.. شوبير يعلن كواليس اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية وتفاصيل جدول الموسم الجديد.. فيديو

تريزيجيه يوافق على الانتقال إلى جالطة سراي التركي

السيناريو الليبي.. فضل الله: إقصاء الأهلي والزمالك من بطولات الكاف حال إلغاء الدوري أمر غير وارد

استعدادا للدوري.. اتحاد الكرة يرسل فاكسات للمناطق لإجراء اختبار وزن للحكام

نجم مانشستر سيتي السابق يحذر ليفربول من المخاطرة بـ محمد صلاح أمام إيفرتون

فرج عامر يوافق على بيع حسام حسن بشرط وموقف سموحة من ضم صالح جمعة

أخبار الرياضة.. مخطط الزمالك للاستعداد لـ الدوري.. مرتضى منصور يرفض تتويج الأهلي باللقب

مطلب جماعي.. أندية القسمين الثاني والثالث تفوض مرتضى منصور لنقل مطالبها بإلغاء الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. سمية الخشاب تثير الجدل على السوشيال ميديا

للوقاية من كورونا.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات

نصائح من الأطباء للطلاب.. تناول هذه الأطعمة يساعد على التركيز ويحد من التوتر