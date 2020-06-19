استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.. اتحاد الكاراتيه يضع خطة لرفع معدل اللياقة البدنية

وضع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي،خطة لرفع معدل اللياقة البدنية لجميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار استئناف النشاط الرياضي خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأعلن الدهراوي أنه تقرر ضم جميع اللاعبين الدوليين وأبطال الجمهورية من المركز الأول حتى الرابع لتدريبات الفرق القومية "أون لاين" عن طريق برنامج "زوووم" للمراحل السنية من 16 حتى 21 عامًا.





وانضم نحو 352 لاعبا ولاعبة بناء على الأعمار السنية لبطولة العالم القادمة للشباب والناشئين والتي تستضيفها جنوب إفريقيا صيف 2021.





ووفقا لبيان أصدره الاتحاد المصري للكاراتيه فإن هذه البادرة تأتي للحفاظ على أبطال مصر وسرعة عودتهم للمستوى الفني المطلوب للمشاركة في النشاط الدولي والمحلي حيث تأتي مصر في المرتبة الأولى عالميا بناء على تصنيف الاتحاد الدولي للكاراتيه، والمركز الأول في بطولة العالم الصيف الماضي بتشيلي.





وأضاف الاتحاد في بيانه أن نسبة الحضور والالتزام بالتدريبات تخطت 90% من إجمالي عدد اللاعبين حيث يأتي فرع القاهرة في الصدارة يليه الاسكندرية فالجيزة فالشرقية والدقهلية والمنوفية والاسماعيلية والقليوبية والبحر الأحمر والبحيرة والغربية والسويس وأخيرا الأقصر ودمياط.





واختتم الاتحاد بيانه بأن رئيس الاتحاد حرص الاجتماع مع الجهاز الفني وفرق الكاتا لحثهم على بذل المزيد من الجهد في التدريب للوصول إلى أفضل فورمة رياضية قبل بداية موسم البطولات القادمة.