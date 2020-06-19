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تعليم

تعليم دمياط: مجالس الآباء والأمناء لها دور في تجهيز لجان الثانوية العامة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:46 م
تعليم دمياط
تعليم دمياط
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زينب الزغبي
قال عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان هناك  تعاون فعال بين  مجلس آباء وأمناء المحافظة بقيادة  عصام عمر بشأن العملية التعليمية.

وأكد عثمان أهمية دور مجالس الأمناء الفرعية ومجلس أمناء المحافظة في دعم المنظومة التعليمية بمحافظة دمياط، والمساهمة المثمرة في تذليل أية عقبات تلوح في الأفق من أجل تحقيق تقدم المنظومة التربوية والتعليمية.
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وأعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره للمجلس وأعضائه بالإدارات التعليمية فى اكتشاف وحل العديد من السلبيات بالمدارس والتعاون المستمر والهادف مع مدراء عموم الإدارات التعليمية عامة، وخاصة في المساعدة في تجهيز لجان الثانوية العامة وعمل مظلات لحماية أبنائنا الطلاب من أشعة الشمس أثناء الانتظار لدخول اللجان.

وأضاف أن هذا دليل على روح التكاتف والتعاون بين أطياف الشعب وخصوصا في خدمة العملية التعليمية بشكل عام وفي دمياط بشكل خاص.
تعليم دمياط: مجالس الآباء والأمناء لها دور في تجهيز لجان الثانوية العامة
تعليم دمياط: مجالس الآباء والأمناء لها دور في تجهيز لجان الثانوية العامة
تعليم دمياط: مجالس الآباء والأمناء لها دور في تجهيز لجان الثانوية العامة
تعليم دمياط: مجالس الآباء والأمناء لها دور في تجهيز لجان الثانوية العامة
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