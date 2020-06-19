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أصل الحكاية

ولد في الشهر السادس.. قصة طفل سعودي نزل من بطن أمه بالسيارة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:34 م
ولادة طفل في شهره
ولادة طفل في شهره السادس
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محمود نوفل
جرت سنة الله في عباده ان تكون الولادة الطبيعية بعد تسعة أشهر كما حددها القرآن الكريم وذلك ليكتمل الجنين في بطن امة ولكن هناك استثناءات لهذه السنة ، فالبعض يولد بعد سبعة اشهر والبعض الأخر بعد ثمانية لذا يتم التعامل معهم طبيا من خلال إستكمال مابقي من الأشهر التسعة فيما يُعرف طبيا بإسم " الحضًانات".

ولكن قصة اليوم خالفت السنة وحتي الإستثناءات فهي لـ جنين نزل من بطن أمه في شهره السادس قبل وصولها الي إحدي المستشفيات بالمملكة حيث بدأت القصة عندما شعرت الأم بالحامل بآلام في بطنها فآثرت ان تذهب الي المستشفي لمعرفة اسباب الألم دون ان يخطر الي بالها انها آلام الولادة ، ولكن وفي الطريق حدث مالم يكن احد ان يتوقعه.

وقبيل وصولها الي مجمع الميقات الطبي بالمدينة المنورة نزل الطفل ذو الأشهر الــ 6 من بطن الأم الي الحياة الدنيا ولكن أطباء المجمع تمكنوا من إنقاذ حياة الأم وطفلها حيث علي الفور قدموا جميع الإسعافات اللازمة لكليهما.

كما تمكن الأطباء في المجمع الطبي من فصل المشيمة عن الجنين وربط الحبل السري وإعادة النبض للمولود بالإنعاش الرئوي القلبي وذلك للحفاظ علي حياتهما.
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