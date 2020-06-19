غير صالحة.. ضبط 5 أطنان لحوم قبل بيعها لمطاعم الجيزة.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" بالجيزة لقيامه بإعادة تصنيع اللحوم والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وتوزيعها على المحلات والمطاعم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق) بتجميع كميات كبيرة من "مقطعات اللحوم والدهون" غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة تصنيعها "مفروم" وطرحها للبيع وتوزيعها على المحلات والمطاعم مسببًا بذلك أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف ثلاجة اللحوم المشار إليها وضبطه.. وعُثر بداخل الثلاجة على (5,5 طن دهون حيوانية- لحوم مفرومة معبأة داخل أكياس وجميعها) بدون بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية.
وذلك استمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع الأغذية والتصدى لمحاولات الغش التجارى للحفاظ على صحة المواطنين.