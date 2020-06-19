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محافظات

إزالة 19 حالة تعد على أرض زراعية بـ بني سويف

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:01 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،أنه تمت إزالة 19حالة تعد على مساحة فدان و8 قراريط بقرية القضابي التابعة لمجلس قروي الفنت منها 18 حالة صادر بشأنها قرارات إزالة وحالة واحدة "تعد في المهد"وذلك خلال الحملة المكبرة التي نفذتها "أمس"الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن،بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية،وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف الذي توليه المحافظة اهتمامًا كبيرًا . 
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جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد. 

أكد محافظ بني سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا".

وأشار إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتسهيل الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة. 

إزالة 19 حالة تعد على أرض زراعية بـ بني سويف
إزالة 19 حالة تعد على أرض زراعية بـ بني سويف
إزالة 19 حالة تعد على أرض زراعية بـ بني سويف
إزالة 19 حالة تعد على أرض زراعية بـ بني سويف
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