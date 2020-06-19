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أخبار العالم

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: نقل 25 طفلا إلى البرتغال مع استئناف عمل برنامج اللاجئين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:50 م
المتحدث باسم المفوضية
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية
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أ ش أ
أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أدلبرت جانز، أنه من المقرر استئناف برنامج نقل الاطفال اللاجئين المنفردين من اليونان إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقال جانز - وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - "بالتزامن مع تراجع القيود، إننا نستعد للمرحلة الرئيسية من البرنامج"، موضحًا أن إعادة توطين 600 قاصر سيستأنف خلال الشهر الجاري.

ومن المقرر الانتقال القادم يكون في27 يونيو الجاري كما سيضم 25 طفلًا سيعيشون في البرتغال.

ولفت يانز، إلى أن بعثتين تم القيام بهما منذ أبريل الماضي، إحداهما إلى ألمانيا وتكونت من 47 قاصرًا والأخرى إلى لوكسمبورج وكان بها 12 قاصرًا، بينما غادر أمس الأول الأربعاء 8 قصر منفردين من اليونان إلى أيرلندا بعد اتفاق ثنائي بين البلدين.

وأضاف أن عمليات الترحيل ستتم تدريجيا على مدى عدة أشهر للتأكد من أن الدول مستعدة بشكل مناسب لاستقبال الأطفال، موجها نداء لجميع أعضاء دول الاتحاد الأوروبي من أجل التضامن.

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