AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الأدب مع الله وقت المحن موضوع خطبة الجمعة.. إمام السيدة زينب: استغلال حاجة الناس وقت الشدائد حرام.. وعلينا التضرع إلى الله بالدعاء وإخراج الصدقات.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:02 م
نقل شعائر صلاة الجمعة
نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب
Advertisements
محمد شحتة
نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب
أحمد الدسوقي مكي يخطب الجمعة عن أدب المحن مع الله
خطيب السيدة زينب: الأدب مع الله وقت الأزمات يكون باليقين والدعاء
استغلال حاجة الناس والاحتكار وقت الشدائد حرام 
المحنة في حقيقتها فرصة حقيقية للرجوع إلى الله


نقلت وزارة الأوقاف، صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) وخطب الجمعة الشيخ أحمد الدسوقي مكي.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة: أدب المحن (الأدب مع الله “عز وجل” والأدب مع الخلق) ، وبحضور نحو عشرين مصليًّا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف , وبالالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

وقال الشيخ أحمد الدسوقي مكي، خطيب مسجد السيدة زينب، إن شعور الإنسان بأن زمام العالم كله بيد الله، يقذف في قلبه الطمأنينة فيتلقى الأزمات والمحن بقلب راض.

وأضاف الدسوقي مكي، في خطبة الجمعة من مسجد السيدة زينب بعنوان "أدب المحنة مع الله"، أن للمحن آداب إن أحسن العبد التزامه خرج منها مأجورا وإن لم يحسن التزامها خرج منها خسرانا، منوها أن للمحن آداب مع الخالق ومع الخلق.

وأشار إلى أن آداب المحنة مع الخالق تكون بصدق الرجوع إليه، منوها أن المحنة في حقيقتها فرصة حقيقية للرجوع إلى الله، فهو يقول "فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ"، ويقول "وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ".

وأوضح، أن الأدب في المحنة مع الخالق تستلزم التضرع إليه بالدعاء فيقول الله عزوجل "وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ"، كما تستلزم التوكل والاعتماد عليه، فهو يقول "وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ".

وأكد أن التأدب في المحنة مع الخالق يستلزم الثقة واليقين بأن الأمور كلها بيد الله، فيقول الله "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ".

وقال خطيب مسجد السيدة زينب، إن للمحن آداب ينبغي الالتزام بها مع الخلق، منوها أن أولها التأدب في المحنة مع الخلق والتعاون والتراحم فيم بينهم.

وأضاف خطيب مسجد السيدة زينب، أن النبي يقول في الحديث الشريف "الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

وأشار إلى أن الأدب مع الخلق يكون بالتكافل والتعاون وقت الأزمات والمحن وتقديم الدعم والعون للآخرين، مؤكدا أنه ينبغي وقت المحن، التزام الادب في المحنة مع الخلق من خلال ترك الإحتكار والاستغلال قائلا "كم من أزمة في التاريخ كان سببها الطمع والجشع والحرص على جمع الحرام".

وتابع: يقول النبي "المحتكر ملعون" وينبغي كذلك وقت المحن والأزمات، الاكثار من الصدقات واخراج زكاة المال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من السيدة زينب عن أدب المحن مع الله

وزير الأوقاف: ما أحوجنا إلى الوفاء في زمن عز فيه الوفا

أدب المحن موضوع الخطبة .. الأوقاف: مكي خطيبا للجمعة المقبلة بمسجد السيدة زينب

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب.. وأدب المحن مع الله موضوع الخطبة

نقل رابع صلاة جمعة.. أحمد دسوقي يتحدث في خطبة الجمعة عن أدب المحن بمسجد السيدة زينب

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم

ترشيحاتنا

مفاجأة.. فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي.. تفاصيل

فرصة للتوبة وبداية حياة جديدة.. البابا تواضروس: نصلي من أجل الذين في السجون

من بينها فشل الجهاز التنفسي.. دراسة جديدة: أصحاب فصيلة الدم A تظهرعليهم الأعراض الحادة للإصابة بكورونا

بإطلالة جريئة.. سمية الخشاب تثير الجدل على السوشيال ميديا

شاهد.. دعاء مؤثر وبكاء لـ خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة

لمواجهة كورونا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بـ 9 إجراءات ومحاذير طبية

AdvertisementS

لتقليل التزاحم.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد مكاتب البريد ومراكز خدمات الشهر العقاري

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

صلوا في رحالكم..عالم أزهري: فتح المساجد خلال فترة الأوبئة معصية لله

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

بعد امتلائه فوق طاقته.. فتح تدريجي لسطح المسجد النبوي في صلاة الجمعة الثالثة.. صور

طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي

عقب أسبوع من شائعة وفاته في حادث سير.. مستشار محافظ المنوفية الأسبق يلقى مصرعه

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

مفاجأة.. فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي.. تفاصيل

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس mercedes تطرح موديلات جديدة في مصر تجميع محلي لأول مرة.. صور

أطعمة تعالج حساسية الجيوب الأنفية.. أغربها السمك والتفاح

هتتجوز قريب.. خطوات تحضير الجاكوزي في المنزل