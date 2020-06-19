الأدب مع الله وقت المحن موضوع خطبة الجمعة.. إمام السيدة زينب: استغلال حاجة الناس وقت الشدائد حرام.. وعلينا التضرع إلى الله بالدعاء وإخراج الصدقات.. فيديو

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب أحمد الدسوقي مكي يخطب الجمعة عن أدب المحن مع الله خطيب السيدة زينب: الأدب مع الله وقت الأزمات يكون باليقين والدعاء استغلال حاجة الناس والاحتكار وقت الشدائد حرام المحنة في حقيقتها فرصة حقيقية للرجوع إلى الله







نقلت وزارة الأوقاف ، صلاة الجمعة اليوم من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) وخطب الجمعة الشيخ أحمد الدسوقي مكي. وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة : أدب المحن (الأدب مع الله “عز وجل” والأدب مع الخلق) ، وبحضور نحو عشرين مصليًّا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف , وبالالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.



وقال الشيخ أحمد الدسوقي مكي، خطيب مسجد السيدة زينب ، إن شعور الإنسان بأن زمام العالم كله بيد الله، يقذف في قلبه الطمأنينة فيتلقى الأزمات والمحن بقلب راض.





آداب إن أحسن العبد التزامه خرج منها مأجورا وإن لم يحسن التزامها خرج منها خسرانا، منوها أن للمحن آداب مع الخالق ومع الخلق. وأضاف الدسوقي مكي، في خطبة الجمعة من مسجد السيدة زينب بعنوان "أدب المحنة مع الله"، أن للمحن





وأشار إلى أن آداب المحنة مع الخالق تكون بصدق الرجوع إليه، منوها أن المحنة في حقيقتها فرصة حقيقية للرجوع إلى الله، فهو يقول " فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ" ، ويقول " وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ". فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ"وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ".





وأوضح، أن الأدب في المحنة مع الخالق تستلزم التضرع إليه بالدعاء فيقول الله عزوجل "وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ"، كما تستلزم التوكل والاعتماد عليه، فهو يقول "وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ".





وأكد أن التأدب في المحنة مع الخالق يستلزم الثقة واليقين بأن الأمور كلها بيد الله، فيقول الله "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ".



