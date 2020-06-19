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أخبار العالم

4 خيارات لـ ضم الضفة.. مفاوضات ساخنة بين أمريكا وإسرائيل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:05 م
4 خيارات لضم الضفة..
4 خيارات لضم الضفة.. مفاوضات مكتومة بين أمريكا وإسرائيل
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سمر صالح
كشفت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الجمعة عن 4 سيناريوهات بين مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حول الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الأمريكية الحكومية ""NPR، نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض، تفاصيل من محادثات مكتومة تجري الآن بوساطة من طرف السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، ويشارك فيها رئيسا التناوب للحكومة الائتلافية بنيامين نتنياهو وبيني جانتس، تتركز على أربعة خيارات لمساحة الضم المرجح مطلع الشهر القادم.

وذكرت الوكالة أن خيارات المساحة قيد التفاوض، تتراوح من 30% إلى نسبة صغيرة جدا من الضفة الغربية.

وقال المسؤول الأمريكي إن التأييد الأمريكي لإجراءات الضم الإسرائيلية، يقابله من طرف إسرائيل تجميد النشاط الاستيطاني لمدة أربع سنوات، في المناطق التي وضعتها الخطة الأمريكية للفلسطينيين، بشرط انخراطهم في مفاوضات السلام.

وتابع المسؤول الأمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب جاهزة للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية لمد السيادة وتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق في الضفة الغربية التي تندرج في خطة السلام المقترحة باعتبارها جزءا من دولة إسرائيل.

وكان نتنياهو تحدث قبل أيام باتجاه أن الضم قد يأتي على مراحل، وفقا لمسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين، التقوا به يوم الإثنين الماضي، كما قالت الوكالة.

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