الأموال العامة تضبط ٣ قضايا تزوير ونصب خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لـ مباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .





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أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) قضايا " إحتيال مصرفى – تزوير أوراق - نصب وإحتيال على المواطنين" مُتهم فيها (3) أشخاص.





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تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.