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حوادث

الأموال العامة تضبط ٣ قضايا تزوير ونصب خلال ٢٤ ساعة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:10 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لـ مباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .


أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) قضايا " إحتيال مصرفى – تزوير أوراق - نصب وإحتيال على المواطنين" مُتهم فيها (3) أشخاص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
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