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ديني

خطأ شائع يبطل الأضحية يفعله الكثير.. دار الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 02:01 ص
الأضحية
الأضحية
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محمد شحتة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شراء اللحم واعتباره أضحية أو عقيقة، فهاتين الشعيرتين من السنن التي لابد فيها من ذبح البهيمة حتى تجزئ السنة.

وأضاف محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك خطأ يفعله كثير من الناس في الأضحية وهو من خلال الذهاب إلى الجزار ويطلب منه أن يذبح له الذبيحة ثم يعود إليه في وقت أخر ويحصل على اللحم ويدفع ثمن اللحم حيثما كان وزنه.

وأشار إلى أن هذه المعاملة خطأ لأنه في النهاية اشترى اللحم ودفع ثمنه وبذلك لم تحصل سنة الأضحية، وتعتبر صدقة فقط.

وأوضح، أنه من الممكن شراء عجل أو بهيمة ودفع ثمنها للجزار ، والطلب من الجزار ذبح البهيمة في حضور صاحبها الذي اشتراها ثم يحصل على اللحم ويعطي للجزار أجرته.

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