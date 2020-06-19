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برلمان

قيادية بمستقبل وطن: عودة المحتجزين في ليبيا إعلاء لـ كرامة المواطن

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:20 م
عودة العمالة المصرية
عودة العمالة المصرية بليبيا
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محمد عبدالحليم
أشادت عبير ابو العلا، القيادية بحزب مستقبل وطن، بنجاح الرئيس السيسي وأجهزة الدولة في استعادة 23 مصريا تم احتجازهم في ليبيا، وتوجيه كافة التكليفات الرئاسية للحكومة المصرية بإنهاء تلك الأزمة ، وعودتهم إلي مسقط رأسهم قرية كوم الرمل بمحافظة بني سويف . 

وأكدت ابو العلا، في "تصريح  لـ صدي البلد " ، أن هذا الموقف يضاف إلى رصيد إنجازات ومواقف الرئيس السيسي تجاه أبناء الشعب المصري، وحرصه الدائم على الحفاظ على أرواح وحياه أي مصري سواء داخل مصر أو خارجها.

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ولفتت الى أن الرئيس السيسي يعي تماما قيمة ومكانة المواطن المصري ويسعى بتوفير كافة احتياجاته ومتطلباته، مشيرة إلى أن هذا الموقف دليل قاطع على أن مصر لن تصمت على إيذاء أي مواطن لها في الخارج، وأنها تقف دائما خلفه وتتابعه عن كثب في حالة تعرضه لإساءة أو إهانة، متابعة: كرامة المصري في الخارج كبيرة وفوق أي اعتبار.

وأضافت أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي لا تدخر جهدا في إعلاء شأن المصريين في الخارج والتأكيد على أن مصر لها مكانتها ولأبنائها الموجودين في العديد من الدول العربية حماية كبيرة من قبل مسئوليهم في مصر وأنهم جميعا في أعين الرئيس السيسي والحكومة المصرية.

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