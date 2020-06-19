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محافظات

افتتاح متاحف جديدة لأول مرة خلال الـ 55 يوما المقبلة.. تفاصيل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:04 م
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار خلال جولته التفقدية
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إبراهيم جادالله

أعلن الدكتور مصطفي وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات صحفية له إنه في خلال الـ55 يومًا المقبلة، سيتم افتتاح متاحف جديدة لأول مرة، مثل متحف المركبات الملكية ببولاق، والذي تم العمل به قبل أحداث 2011، واستؤنف العمل منذ بضع سنوات، ومتحف كفر الشيخ، والذي بدأ العمل به منذ سنين، وسيتم الإعلان عن الاكتشافات التي تمت به، بمنطقة "بوتو" تل الفراعين.

 

جاء ذلك خلال اليوم الثانى  لزيارة محافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء لحوالي ٣٥ من السادة المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية، بحضور د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وذلك لإطلاع وكالات الأنباء العالمية على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطار القاهرة وعلى متن الطائرة وبمطاري الغردقة وشرم الشيخ وعدد من الفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين ومراكز الغوص وتجهيزات مستشفى شرم الشيخ الدولي.

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وأضاف وزيري، أنه تم نقل 2500 قطعة أثرية بمتحف آثار شرم الشيخ كأول مرة يتم افتتاحه بها أسوة بمتحف الغردقة، مؤكدًا أنه سيضم المتحف في جنابته أحدث الاكتشافات الأثرية، خاصة كشف منطقة سقارة والتي تمت برئاسة الدكتور مصطفي وزيري، والذي يحتوي على مومياوات القطط والثعابين.

 

وتابع رئيس المجلس الأعلى للآثار أنه سيتم افتتاح متحف العاصمة الإدارية والذي تم نقل مسلتين إليه والذي تم ترميمه بأياد مصرية خالصة، ليكون محاكاة عن العواصم المصرية، ومصر علي مر عصورها، وصولًا إلى العصر الحديث.

 

وأضاف وزيري أنه سيتم افتتاح متحف الفسطاط، ونقل المومياوات الملكية إليه في خلال تلك المدة، إلى جانب افتتاح قصر البارون والذي تم بتكلفة 175 مليون جنيه.

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