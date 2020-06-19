تعليم الغربية: تجهيز 26 استراحة لمراقبي الثانوية العامة و122 بوابة تعقيم باللجان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم أنها استعدت جيدا لامتحانات الثانوية العامة المزمع انطلاقها 21 يونيو الجاري وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، بما في ذلك توفير 122 بوابة تعقيم وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتنظيم عملية دخول الطلاب على مستوى اللجان بالإدارات التعليمية العشرة .

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صرح بذلك ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لافتا إلي ضرورة مراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات والتأكيد على نظافتها، وتشديد الرقابة الأمنية خارج اللجان .

وأشار وكيل التربية والتعليم إلي تجهيز 26 استراحة "رجال وسيدات" للملاحظين والمراقبين فى مراكز ومدن المحافظة، مضيفا أنه تم تخطيط جميع الملاعب بالمدارس بما يضمن ترك مسافات آمنة بين الطلاب أثناء عملية الدخول للإمتحان .

وأشار حسن إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية ، تم وضع خطة بشأن تسفير أوراق الأسئلة والإجابة لقطاعات المنصورة والإسكندرية والقاهرة وتأمين اللجان ومحيطها بالتنسيق مع مديرية الأمن بالغربية ، والتنسيق مع شركة كهرباء جنوب الدلتا لتأمين عدم انقطاع التيار الكهربي أثناء أداء الامتحان .

كما شدد وكيل التعليم على ضرورة توافر المحروقات من البنزين والسولار اللازم للسيارات بالتعاون مع مديرية التموين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة والإسعاف للتواجد حين الطلب، كما تم التنسيق مع الطب البيطري لتعقيم لجان الامتحانات يوميا .

وأضاف "حسن " أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على مدار اليوم علي رقم واتس 01277343463، وعلي الخط الساخن 3333551 من الساعة السابعة صباحًا وحتي الساعة السابعة مساء.