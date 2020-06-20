رياضة البرلمان: البحث عن شركة راعية لتمويل عودة الدوري المصري

قال النائب طارق السيد، وكيل لجنة الرياضة بمجلس النواب، إن عددا كبيرا من أندية الدوري الممتاز رفضت قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، بشأن عودة الدوي المصري والمسابقات الرياضية، مشيرا إلى أن رؤساء أندية القسم الثاني رفضوا أيضا القرار خلال اجتماعهم مع اتحاد الكرة.









وأوضح السيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرفض جاء لخطورة القرار، خاصة في ظل ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تمر بها مصر حاليا، وإمكانية انتشار العدوى بين اللاعبين والعاملين بالمنظومة الرياضية والمخالطين لهم، فضلا عن التكاليف المادية الباهظة التي ستتحملها الأندية من تجهيزات وإجراء الكشوف والمسحات الدورية للاعبين.









وأشار النائب إلى وجود مقترح من قبل اتحاد الكرة تم عرضه خلال اجتماع الأندية للقضاء على أزمة التكاليف المادية، وهو البحث عن شركة راعية تتحمل مصاريف عودة الدوري المصري.









وطالب بتأجيل قرار العودة لحين الانتهاء من ذروة انتشار فيروس كورونا، على أن تتم عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، حفاظا على صحة وسلامة اللاعبين وحتى لا يتعرض الدوري للتوقف مرة أخرى ومضاعفة الخسائر.