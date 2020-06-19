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ديني

عمود المجتمعات.. مفتي الجمهورية: القوة مرتبطة بالتربية والتعليم الصحيح للشباب.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:18 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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محمد شحتة
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن قوة المجتمع مرتبطة بالتربية والتعليم الصحيح للشباب، وهذا يحمل الأسرة والمجتمع مسؤولية كبيرة فى تنمية وتدريبهم وتعليمهم على أعلى المستويات.

وتابع مفتى الديار المصرية، خلال حلقة "لقاء الجمعة"، المذاع على فضائية  "dmc"، اليوم الجمعة: "الشباب يحتاج الى بذل الكثير من المجهود ليكون مدركا، ويغتنم الفرصة للتعليم والتدريب والتاهيل فى اى مجال من المجالات، ويكون على قدر المسؤولية، تجاه وطنه ونفسه ومجتمعه".

وأضاف، أن الشباب هم العمود الذى تقوم عليه المجتمعات،  لأنها مرحلة العطاء، التى تمثل القوة، فالكثير من المجتمعات الضعيفة تجد فيها شباب ضعيف.

واستشهد المفتي بقوله تعالى: "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ".
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