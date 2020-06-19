سرقة سيارة ربع نقل بقرية كفر سالم النحال فى السنطة بالغربية

شهدت قرية كفر سالم النحال بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم واقعة سرقة سيارة ربع نقل على أيدي مجهولين حال تركها أمام منزل مالكها وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية مرتكب الحادث وضبطه لعرضه على النيابة العامة .

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من "رجب البهواشي" مقيم بقرية كفر سالم النحال بسرقة سيارته من أمام منزله فجرا وفر هاربا .

أوصي مدير الأم تشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد أحمد خيري جعيصه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وجاري الفحص لتحديد هوية مرتكب الحادث .

وكشف المجني عليه في بلاغه إلى أن كاميرات المراقبة التقطت صورا للمتهم أثناء عملية السرقة وهو شخص ملثم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الحادث .