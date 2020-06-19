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محافظات

محافظ الغربية يجري حركة تنقلات داخلية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:16 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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أحمد على

أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلي اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية باستبعاد 3 مدراء عموم فى 3 مناصب بديوان عام المحافظة، وتكليف أخرين بدلا منهم .

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وتضمن  قرار محافظ الغربية، تعيين عبدالشافى كمال رئيس مدينة السنطة السابق مديرا عاما للشئون القانونية بديوان المحافظة ونقل الحالية للعمل بمجلس مدينة طنطا، وأشرف كمال وكيل إدارة الموارد البشرية للعمل مديرا عاما لإدارة الموارد البشرية بالمحافظة مع نقل الحالى لحى أول طنطا، وتعيين محمود عمارة مديرا عاما للشئون المالية والإدارية ونقل الحالى إلى حى ثان طنطا.

وجدير بالذكر أن محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا افتتحا مساء الخميس الإدارة البيطرية بزفتي، بحضور  الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، والنائب أحمد يحي عضو مجلس النواب بزفتي .

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