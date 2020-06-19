ألمانيا تمدد العقوبات ضد روسيا 6 أشهر

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، عن تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب أوكرانيا 6 أشهر.





ووفقًا لشبكة "مونت كارلو" قالت ميركل، إنّ العقوبات، التي تطال مجمل القطاعات الاقتصادية الروسية ويفترض أن ينتهي مفعولها نهاية الشهر، ستمدد لستة أشهر.





وكان المستشار الألماني السابق، ديرهارد شرودر، دعا في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، مشيرا إلى أهمية التعاون بين أوروبا وموسكو خاصة بعد ظهور أزمة وباء كورونا في العالم.





وقال شرودر إن "روسيا مستعدة للتعاون مع ألمانيا بالرغم من التاريخ والماضي الدموي بين البلدين".





وأضاف: "أي شخص يعتقد أنه من خلال العقوبات يمكن إجبار روسيا على القيام بشيء فهو مخطئ، روسيا لن تقوم بأي خطوة من خلال الضغوطات الاقتصادية".



جدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت بشكل كبير في مارس عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في ، وفرض عقوبات على روسيا. ومنذ ذلك الوقت وتحاول روسيا إعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.